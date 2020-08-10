Реал официально отпустил Кубо в Вильярреал

Атакующий полузащитник следующий сезон проведет в Вильярреале на правах аренды, сообщает пресс-служба "желтой субмарины".

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Напомним, в межсезонье Вильярреал возглавил Унаи Эмери. Теперь клуб серьезно усиливает состав. После перспективного японца ожидается подписание двух лидеров Валенсии.

К слову, в прошлом сезоне Кубо играл за Мальорку тоже на правах аренды. Японский хавбек провел в составе "островитян" 35 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

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