"Постараюсь кратко объяснить причины. Я всегда стараюсь делать все самое лучшее для клуба, и это самое главное. Когда я встретился с президентом, он выразил мне огромное доверие, как и все руководство. Поддержка игроков также были важной. Кроме того, считаю, что этот проект не должен заканчиваться, даже если мы точно не выиграем титулов.

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Наш штаб способен на большие вещи. В январе я считал, что лучше – это изменить направление. Но после этого динамика улучшилась. Принимая это решение я думал, прежде всего, о сосиос и клубе. Мы собираемся работать со всем энтузиазмом мира. Мы очень счастливы.

У нас с Лапортой, Деку и советом директоров – полное взаимодоверие. Фанаты играют очень важную роль, они заполняют стадион, болеют... Я ориентировался прежде всего на них, когда решил продолжать. Этот проект не завершен, он имеет продолжение. К сожалению для нас, за четыре дня все пошло не так, как нужно, но я верю, что впереди много успехов.

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Это было непростое решение. Тогда я считал, что лучше всего для клуба – уйти, но обстоятельства изменились. Теперь я думаю, что лучше всего для Барсы – продолжать работу. Проект еще не завершен. Считаю, что мы можем выигрывать трофеи. Верю в свой штаб и игроков. Я разговаривал с ними всеми. Здесь вообще речь не идет об эгоизме или деньгах.

Тот, кто говорит, что я не собирался прощать год контракта, хочет навредить клубу. Лапорта и Деку знали, что я не возьму ни одного евро. У меня отличная гармония с Деку и президентом. Мы – семья. Не ставил никаких условий, чтобы продолжать.

Тренерский штаб? Мы продолжим с теми же людьми. У меня очень подготовленные коллеги, профессионалы, "кулес" с пеленок. Я не знаю, откуда эта информация, но никаких изменений по штабу нет.

Вылет из ЛЧ и самокритика? Хороший вопрос. Думаю, мы были лучше на тактическом уровне, чем ПСЖ в двух матчах. Но это часть процесса. Всегда сложно побеждать, побеждать и побеждать. Мы должны взрослеть. Молодые футболисты научились многому. В следующем году сделаем это лучше.

Два года назад, играя против Баварии, мы не могли конкурировать на самом высоком уровне. Сейчас я считаю, что мы готовы соревноваться с большими клубами. Команда пропустила через детали и почти достигла цели.

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