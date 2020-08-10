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Ливерпуль объявил о трансфере первого летнего новичка

21:51 - Читати українською
Ливерпуль объявил о трансфере первого летнего новичка
Константинос Цимикас / фото: Ливерпуль

Команда Юргена Клоппа нашла дублера для Эндрю Робертсона на левый фланг защиты.

Греческий защитник Константинос Цимикас перешел из Олимпиакоса в Ливерпуль, с которым подписал долгосрочный контракт. О деталях сделки официальный сайт "красных" не сообщает.

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"Я очень счастлив и горжусь быть здесь. Для меня Ливерпуль – самый большой клуб в мире. Для меня большая честь быть здесь. АПЛ мне очень нравится. Я смотрел матчи по телевизору, и когда я был ребенком, всегда мечтал приехать и сыграть в этой лиге", – сказал Цимикас.

Добавим, что в прошлом сезоне 24-летний футболист сыграл за Олимпиакос 46 матчей во всех турнирах, в которых отдал 7 результативных передач, голов не забивал.

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