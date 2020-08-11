Головні новини футболу 10 серпня: перший трансфер Динамо при Луческу, визначилися два півфіналісти Ліги Європи

Ліга Європи

Стали відомі перші півфіналісти Ліги Європи 2019/20. Інтер обіграв Байєр та чекає на Шахтар у 1/2 фіналу, а Манчестер Юнайтед лише в екстра-таймі дотиснув Копенгаген завдяки голу з пенальті.

Шахтар прибув до Німеччини на поєдинок ЛЄ проти Базеля – відомий список Луїша Каштру на чвертьфінал. Також португальський тренер дав традиційну передматчеву прес-конференцію.

Україна

Динамо підписало першого новачка в епоху Мірчі Луческу. Ним став захисник Леха Володимир Костевич, який свого часу виступав за Карпати. Щоправда, лівий оборонець приєднається до киян лише в січні на правах вільного агента після завершення контракту з польським клубом. Втім, пізніше з'явилася інформація, що Костевич може перейти в Динамо ще цього літа.

Також кияни оголосили про зміни в тренерському штабі. Колишній асистент Олексія Михайличенка призначений у молодіжну команду.

Андрій Павелко здав позитивний тест на COVID-19. Про це повідомив сам президент УАФ. Також захворів півзахисник Зорі та збірної України Дмитро Іванісеня.

УПЛ офіційно затвердила календар сезону 2020/21 – Шахтар та Динамо зіграють між собою нескоро.

Світ

У штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів та першого раунду Ліги Європи. Українські представники отримали важких опонентів – результати жеребкування.

Ліверпуль оголосив про перехід першого новачка у літнє трансферне вікно. Серйозний трансфер і в Іспанії – Реал віддав гравця у оренду. Натомість Челсі офіційно попрощався з двома гравцями, а Борусія Д оголосила, що Джейдон Санчо залишається в клубі.

Коронавірус у мадридському Атлетіко – двоє гравців пропустять чвертьфінал Ліги чемпіонів.