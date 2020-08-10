Динамо назначило экс-помощника Михайличенко в тренерский штаб молодежной команды

Украинский специалист Сергей Федоров вернулся на работу в киевский клуб.

Сергей Федоров вошел в тренерский штаб молодежной команды Динамо, сообщает официальный сайт клуба.

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Ранее на этой должности под руководством Юрия Морозова работал Олег Гусев, но как известно, экс-хавбек киевлян стал помощником Мирчи Луческу в основной команде. Федоров последний год работал ассистентом Алексея Михайличенко в основной команде "бело-синих".

Напомним, после завершения прошлого сезона президент Динамо Игорь Суркис уволил Алексея Михайличенко вместе с его командой специалистов.

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