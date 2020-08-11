Интер победил Байер в матче с двумя отмененными пенальти – "нерадзурри" ждут Шахтер в полуфинале Лиги Европы

Интер, в отличие от предыдущих своих матчей, с первых минут захватил инициативу, не выпуская Байер за центральный круг. Немцам не удавалось выйти из-под тисков итальянского прессинга, они нервничали и ошибались на своей половине поля, однако моментов на старте встречи не возникало. Это могло обнадёживать Байер, однако миланцы на 14-й минуте реализовали первую же возможность отличиться: Лукаку принял передачу от Янга в центре штрафной, поработал корпусом и пробил с разворота в защитника, а Барелла выстрелил с откока метров с 18-ти – точно в дальний нижний угол! 1:0.

Байер сделал попытку перехватить инициативу и начал катать мяч на чужой половине, однако до обострения у ворот Хандановича дело не доходило. Так прошла 19-я минута, а в последующие десять команды выдали ураганный отрезок. Более активными оказались "нерадзурри", которые на 20-й минуте могли удвоить своё преимущество вследствие прорыва Мартинеса на правый край штрафной и передачи под удар Барелле метров с шести – его заблокировал Тапсоба. Через минуту оборона "фармацевтов" таки развалилась: Лукаку получил передачу от Янга в штрафную, поставил корпус и в борьбе с Тапсоба протолкнул мяч мимо Градецки – 2:0!

Интер тут же мог и разгром устроить, однако Лукаку при выходе 2-в-1 на ворота выстрелил точно в Градецки. Наказание за расточительность прилетело на 25-й минуте, когда Фолланд отдал передачу на правый край штрафной, а Хаверц пробил в ближний угол – сфера залетела в ворота вместе с Хандановичем. Впрочем, уже на 27-й арбитр Карлос дель Серро Гранде назначил пенальти в пользу "нерадзурри" за игру рукой в ​​Синкгравена. Быть бы голу, если бы рефери не пересмотрел повтор – на нём было заметно, что Дейли цеплял мяч плечом. Пенальти отменили.

В последней трети первого тайма команды поочередно владели инициативой. Байер был активнее где-то до 40-й минуты, Интер забрал концовку, однако моментов у ворот обеих голкиперов не возникало. В конце концов, на перерыв футболисты ушли при зыбком преимуществе "нерадзурри".

Второй тайм миланцы также начали с высокой активности, но теперь ещё и моменты возникали. Так, уже на 50-й минуте метров с восьми пробил Гальярдини, попав в Лукаку, а на 53-й после неожиданного розыгрыша стандарта Мартинес врывался на правый край штрафной и крутил с острого угла – Градецки в прыжке выбил мяч! Опасным был и прорыв Гальярдини через всю половину поля "фармацевтов" к их воротам, но в последний момент мяч выбили из-под его ног. Байер имел только один неточный удар Диаби, однако на каждую атаку Интера старался отвечать контрвыпадом.

Новая вспышка остроты произошла после замен на 59-й минуте: Петр Бос выпустил на поле Паласиоса, а Антонио Конте бросил в бой Эриксена и Мозеса – а на 64-й ещё и добавил к атаке Санчеса. Эриксен сразу же вошел в игру, неплохо пробив с линии штрафной в створ, на что Демирбай ответил дальним ударом под перекладину – в обоих случаях блестяще сыграли голкиперы. На 66-й же Алексис мог забивать, получив шикарную передачу от Кристиана и в полном одиночестве пробив вторым касанием метров с 12-ти – Градецки спас Байер! Петер Бос сразу же отреагировал, выпустив на поле Амири и Вендела.

К 75-й минуты Интер уверенно сушил игру, но постепенно игра свалилась к контратакам и нервам. Байер вынужден был лезть вперёд, однако создать голевой момент никак не удавалось – на 78-й минуте хороший контрвыпад завершился заблокированным выстрелом Демирбая метров с 23-х, а на 79-й Хаверц и Фолланд пролетели мимо классной передачи Бейли с левого фланга во вратарскую ! Интер же был хоть и пассивнее, но острее: на 74-й удар Бареллы с дистанции накрыли, на 76-й Мозес качнул защитника вблизи от ворот и пробил в ближний угол (Градецки парировал), а на 84-й Лукаку получил передачу на ход, ворвался в штрафную и выстрелил – Тапсоба заблокировал.

Интер мог закрыть игру на 90-й минуте, заработав пенальти после фола Бельараби против Эриксена, но его отменили из-за игры рукой перед падением. Немцы получили более шести минут на спасение встречи, но их хаотичные попытки отыграться успехом не увенчались. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Интера, который вышел в полуфинал. Там миланцы встретятся с победителем пары Шахтер – Базель.