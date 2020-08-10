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Челси официально подтвердил уход Виллиана и Педро

15:14 - Читати українською
Челси официально подтвердил уход Виллиана и Педро
Педро и Виллиан / Getty Images

Челси ожидаемо объявил о завершении контрактов Педро и Виллиана, которые ранее успели попрощаться с клубом.

Испанец и бразилец завершили свои выступления на Стэмфорд Бридж, информирует официальный сайт "синих". Оба игрока получили статус свободных агентов.

Виллиан и Педро трогательно попрощались с Челси

Виллиан перешел в Челси в 2013-м из российского Анжи. Экс-звезда Шахтера провел за лондонцев 339 матчей, в которых отметился 63 голами и 62 ассистами. Педро присоединился к клубу на два года позже. В активе воспитанника Барселоны 206 поединков в синей футболке, 43 гола и 28 ассистов.

Добавим, что новым клубом Виллиан должен стать лондонский Арсенал, а с Педро уже договорилась Рома.

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