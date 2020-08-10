Результаты жеребьевки 2 раунда ЛЧ 2020/21 – тяжелая судьба Реброва, фарт Милевского, круг соперников Динамо

Сергей Ребров может сыграть против команды украинца, если пройдет первый этап квалификации Лиги чемпионов нового сезона. Результаты жеребьевки 2 раунда ЛЧ читайте на "Футбол 24".

Только вчера, 9 августа, состоялась жеребьевка 1 этапа Лиги чемпионов, как в понедельник УЕФА провел новую процедуру. Обращает на себя внимание потенциальная пара Селтик – Ференцварош. Сергей Ребров против команды Марьяна Шведа, которого якобы хотел подписать в ряды чемпиона Венгрии. Правда экс-наставнику киевского Динамо еще нужно пройти шведский Юргорден, как и шотландскому гранду – бить исландцев.

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За Ференцварош также выступают украинские полузащитники Зубков и Харатин. Больше повезло Динамо Брест. Команде Милевского, Хачериди и Нойка в случае прохода казахской Астаны предстоит встретиться с валлийцами или боснийцами, а на бумаге это даже более легкий соперник, чем во втором раунде. Рига Дебелко и Шарпара под руководством экс-наставника Карпат Кононова, если пройдет израильского чемпиона, также получти соперника полегче в 3 раунде – чемпионы Эстонии или Литвы откровенно не впечатляют.

Путь чемпионов

Флориана (MLT)/ЧФР Клуж (ROU) – Динамо Загреб (CRO)

Янг Бойз (SUI) – Клаксвик (FRO)/Слован Братислава (SVK)

Селтик (SCO)/КР Рейкьявик (ISL) – Ференцварош (HUN)/Юргорден (SWE)﻿

Флора (EST)/Судува (LTU) – Маккаби Тель-Авив (ISR)/Рига (LVA)

Легия (POL)/Дрита (KOS)/Линфилд (NIR) – Арарат-Армения(ARM)/Омония (CYP)

Целе (SVN)/Дандолк (IRL) – Мольде (NOR)/Куопио (FIN)

Будучность (MNE)/Лудогорец (BUL) – Митьюлланд (DEN)

Динамо Брест (BLR)/Астана (KAZ) – Коннас-Ки (WAL)/Сараево (BIH)﻿

Карабах (AZE)/Силекс (MKD) – Шериф (MDA)/Фола (LUX)﻿

Динамо Тбилиси (GEO)/Тирана (ALB) – Црвена Звезда (SRB)/Европа (GIB)

Отметим, что на пути представителей лиг могут определиться потенциальные соперники Динамо Киев. Команде Луческу не попадется Бешикташ, который будет сеяным в случае победы над ПАОКом. При таком раскладе вице-чемпионы Украины сыграют против одного из победителей пар АЗ/Виктория, Локомотива/Рапид либо выйдут на французский Ренн в 3 раунде квалификации Лиги чемпионов, так как с российским Краснодаром их разведут.

Путь представителей лиг

АЗ ﻿Алкмаар (NED) – Виктория Пльзень (CZE)

﻿ПАОК (GRE) – Бешикташ (TUR)﻿

Локомотива (CRO) – Рапид Вена (AUT)

Напомним, матчи этого раунда пройдут 25 и 26 августа. Победители выйдут в третий отборочный раунд ЛЧ, а проигравшие попадут в 3-й раунд квалификации Лиги Европы УЕФА. Жеребьевка следующего этапа состоится 31 августа 2020 года. Тогда Динамо и узнает своего первого еврокубкового соперника при Луческу.