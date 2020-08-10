toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига Европы
ШАХТЕР - БАЗЕЛЬ ДИНАМО КИЕВ ЮВЕНТУС ТРАНСФЕРЫ

Вернидуб встретится с экс-динамовцем, Петряк против ирландцев – результаты жеребьевки первого раунда ЛЕ 2020/21

15:45 - Читати українською
Вернидуб встретится с экс-динамовцем, Петряк против ирландцев – результаты жеребьевки первого раунда ЛЕ 2020/21
Юрий Вернидуб / Сайт Шахтера С

УЕФА вслед за Лигой чемпионов провела жеребьевку Лиги Европы, в которой определились пары первого квалификационного раунда.

Своих соперников узнали солигорский Шахтер, который тренирует Юрий Вернидуб, а также Фехервар хавбека Ивана Петряка. Полный перечень пар опубликован на сайте УЕФА.

Результаты первой жеребьевки Лиги Европы 2020/21

Команда Вернидуба встретится со Сфынтул Георге. В составе вице-чемпиона Молдовы выступают двое украинцев – воспитанник Динамо Ренат Мочуляк и Евгений Смирнов. Петряка и компанию ожидает ирландское испытание в виде Богемиана.

Добавим, что этот этап квалификации состоит из одного матча. Все поединки будут сыграны 27 августа.

Результаты жеребьевки 2 раунда ЛЧ 2020/21 – тяжелая судьба Реброва, фарт Милевского, круг соперников Динамо

blog_ava
Реал готовит шальное предложение по Дибале – одна из двух звезд и серьезная доплата
09:32
5187
Теги
Главное Украинцы за рубежом Лига Европы Иван Иван Петряк Шахтер Солигорск Шахтер Солигорск Фехервар Фехервар Юрий Юрий Вернидуб жеребьевка Ренат Ренат Мочуляк
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
1
мин
Интер
22:00
Байер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?