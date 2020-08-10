Вернидуб встретится с экс-динамовцем, Петряк против ирландцев – результаты жеребьевки первого раунда ЛЕ 2020/21

УЕФА вслед за Лигой чемпионов провела жеребьевку Лиги Европы, в которой определились пары первого квалификационного раунда.

Своих соперников узнали солигорский Шахтер, который тренирует Юрий Вернидуб, а также Фехервар хавбека Ивана Петряка. Полный перечень пар опубликован на сайте УЕФА.

Результаты первой жеребьевки Лиги Европы 2020/21

Команда Вернидуба встретится со Сфынтул Георге. В составе вице-чемпиона Молдовы выступают двое украинцев – воспитанник Динамо Ренат Мочуляк и Евгений Смирнов. Петряка и компанию ожидает ирландское испытание в виде Богемиана.

Добавим, что этот этап квалификации состоит из одного матча. Все поединки будут сыграны 27 августа.

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