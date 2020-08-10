Санчо секретно продлил контракт с Боруссией Д – Манчестер Юнайтед окончательно потерпел фиаско с трансфером

Спортивный директор Боруссии Д Михаэль Цорк подтвердил, что Джейдон Санчо в следующем сезоне продолжит выступать за "шмелей", сообщает пресс-служба клуба.

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По словам функционера, Боруссия еще прошлым летом продлила контракт англичанина на один сезон (до 2023 года), подняв ему зарплату, с оглядкой на его успехи. Таким образом, немцам не нужно было продавать своего игрока уже этим летом.

Ранее считалось, что контракт Санчо действует только до 2022-го, чем в переговорах пытался воспользоваться Манчестер Юнайтед. Однако, Боруссия всех перехитрила. Таким образом, Джейдон продолжит свои выступления в составе "желто-черных", за которых в прошлом сезоне провел 44 матча, забил 20 голов и отдал 20 ассистов.

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