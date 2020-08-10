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УПЛ утвердила календарь чемпионата Украины 2020/21 – первое Классическое состоится в 9-м туре

15:57 - Читати українською
УПЛ утвердила календарь чемпионата Украины 2020/21 – первое Классическое состоится в 9-м туре
Шахтер – Динамо / ФК Шахтер

Украинская Премьер-лига объявила расписание матчей первого круга чемпионата Украины.

Первое Классическое сезона 2020/21 состоится только в 9-м туре УПЛ, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

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Отмечается, что окончательный календарь чемпионата станет известен после проведения заключительного тура Первой лиги.

Напомним, с началом нового сезона УПЛ ожидает расширение – вместо Карпат в чемпионата поднимутся сразу три представителя Первой лиги.

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