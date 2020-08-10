Иванисеня заболел коронавирус – первый случай в Заре

Полузащитник Зари Дмитрий Иванисеня стал первым игроком луганского клуба, у которого обнаружили COVID-19.

Игрок почувствовал недомогание 6 августа, после чего прошел ПЦР-тест, который показал положительный результат, сообщает официальный сайт Зари.

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"На данный момент Дмитрий Иванисеня находится на двухнедельном самоизоляции. Самочувствие у игрока хорошее. Сам футболист жалуется только на отсутствие вкуса и обоняния. Дмитрий находится под постоянным наблюдением врача команды. В ближайшее время игроку проведут повторный тест.

Футбольным клубом Заря были приняты все необходимые меры. Во-первых, 7 августа вечером было принято решение приостановить тренировочный процесс на 8 и 9 число, и отправить команду на самоизоляцию. Об этом случае, согласно требованиям, немедленно были уведомлены Премьер-лига и медицинский департамент УАФ. Во-вторых, полностью вся команда и тренерский штаб прошли дополнительное ПЦР-тестирование вчера утром. Вечером были получены результаты. Все они отрицательные", – говорится в сообщении.

К слову, хавбек провел 38 матчей в составе Зари в прошлом сезоне, отметившись 1 голом. Также, Иванисеня получил дебютный вызов в сборную Украины в 2019 году.

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