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Атлетико раскрыл фамилии больных коронавирусом – в Лиге чемпионов против РБ Лейпциг они не сыграют

16:08 - Читати українською
Атлетико раскрыл фамилии больных коронавирусом – в Лиге чемпионов против РБ Лейпциг они не сыграют
Сауль, Корреа и Партей / Getty Images

Атлетико решил предоставить более подробную информацию по игрокам, у которых обнаружили COVID-19.

 

Заразились защитник Шиме Врсалько и форвард Анхель Корреа, информирует официальный сайт мадридского клуба.

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У обоих игроков нет серьезных симптомов, но они вынуждены отбывать карантин дома. Атлетико поедет в Португалию на матч 1/4 Лиги чемпионов против РБ Лейпциг (13 августа) без хорвата и аргентинца. Диего Симеоне возьмет с собой 21 игрока – их повторные тесты были отрицательными.

Напомним, на стадии 1/8 финала ЛЧ Атлетико разобрался с тогда еще действующим обладателем титула – Ливерпулем.

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Теги
Лига чемпионов коронавирус Шиме Шиме Врсалько Атлетико Атлетико Испания Анхель Анхель Корреа РБ Лейпциг - Атлетико
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