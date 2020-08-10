Атлетико раскрыл фамилии больных коронавирусом – в Лиге чемпионов против РБ Лейпциг они не сыграют

Атлетико решил предоставить более подробную информацию по игрокам, у которых обнаружили COVID-19.

Заразились защитник Шиме Врсалько и форвард Анхель Корреа, информирует официальный сайт мадридского клуба.

Иванисеня заболел коронавирус – первый случай в Заре

У обоих игроков нет серьезных симптомов, но они вынуждены отбывать карантин дома. Атлетико поедет в Португалию на матч 1/4 Лиги чемпионов против РБ Лейпциг (13 августа) без хорвата и аргентинца. Диего Симеоне возьмет с собой 21 игрока – их повторные тесты были отрицательными.

Напомним, на стадии 1/8 финала ЛЧ Атлетико разобрался с тогда еще действующим обладателем титула – Ливерпулем.

Результаты жеребьевки 2 раунда ЛЧ 2020/21 – тяжелая судьба Реброва, фарт Милевского, круг соперников Динамо