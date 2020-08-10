Павелко сдал положительный тест на коронавирус – президент УАФ рассказал о своем состоянии

"Получил сегодня положительный результат ПЦР-тестирования на COVID-19. Круг моих контактных лиц четко определен, все также проходят тестирование и уже находятся на самоизоляции, как и я.

Двое игроков Динамо заболели коронавирусом

Забегая вперед – чувствую себя нормально. Планирую работать в удаленном режиме и буду на постоянной связи. Сотрудников УАФ, которые могут быть контактными лицами тех, с кем в течение последней недели я общался лично, в обязательном порядке также будет охвачено ПЦР-тестированием. Держу этот вопрос на личном контроле.

Имею боевой настрой и планы на быстрое выздоровление", – написал Павелко в Facebook.

Напомним, недавно Динамо и Заря подтвердили факт заболевания коронавирус нескольких своих игроков.

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