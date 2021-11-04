Шахтер

Шахтер проиграл Реалу в достойном поединке – украинцы практически вылетают, но получают аплодисменты Мадрида. Победным во встрече оказался дубль Карима Бензема, а за "горняков" забил Фернандо.

Роберто Де Дзерби дал послематчевую пресс-конференцию – о трех моментах, которые "горнякам" нужно улучшить для Лиги чемпионов. Карло Анчелотти говорил о свисте фанатов, героях и особенной черте дончан.

Юношеская команда Реала тоже праздновала победу над Шахтером. Судьбу встречи решил единственный мяч.

Лига чемпионов

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