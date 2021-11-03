Боссы катарского клуба не собираются идти на какие-либо уступки перед европейскими гостями.

Генеральный директор Аль-Садда Турки Аль-Али подтвердил визит представителей Барселоны, а также намерение удержать Хави в должности главного тренера.

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"Мы приветствуем делегацию Барселоны, ценим и уважаем это. Позиция нашего клуба четкая с самого начала – мы стремимся сохранить нашего тренера Хави и не можем допустить, чтобы он ушел в этот сложный период сезона", – цитирует Аль-Али пресс-служба Аль-Садда.

Добавим, что действующий контракт Хави с катарским клубом рассчитан до лета 2023 года, а сумма выкупа в нем составляет 5 млн евро.

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