"Горожане" без проблем справились с чемпионом Бельгии (4:1) в 4 туре группового раунда Лиги чемпионов. Обзор матча и игры футболистов сборной Украины читайте на "Футбол 24".

Украинского противостояния сегодня не вышло. Эдуард Соболь традиционно появился в стартовом составе Брюгге, а вот Александр Зинченко снова остался в запасе Манчестер Сити. В этом сезоне после травмы Саша никак не может отвоевать доверие Гвардиолы. Вместо него слева в обороне сыграл Канселу. Когда Зинченко вышел – Соболя уже сняли.

Первый матч этих соперников завершился погромом Брюгге. На выездной матч Филипп Клеман выставил схему с 5 защитниками, поэтому Соболь получил роль латераля. Гвардиола еще перед игрой обратил на это внимание в оперативном комментарии и пообещал адаптировать команду под соперника. Пеп оставил в запасе Диаша и Брюйне.

Блицкриг от хозяев

Манчестер Сити очень сильно начал встречу. Динамичный контроль мяча, постоянное обострение. "Горожане" легко отыгрывали футболистов Брюгге на пространстве, поэтому тем пришлось низко сесть в своей штрафной. Владение хозяев в первые 15 минут достигало 85%, статистика ударов – 7:1. У Брюгге пробивал Соболь – после углового плохо поймал мяч на ногу.

Давление нарастало – гол был неизбежен. Канселу получил шикарный пас в разрез, но пробил в штангу. Через мгновение острота уже на другом фланге. Фоден не забил, но атака продолжилась. Марез подключил слева Канселу, а тот с нерабочей левой идеально покатил на Фодена. К сожалению, офсайдную линию не удержал Соболь (2 номер).

Брюгге вернулся в игру – помог курьез

Игра в одни ворота завершилась с голом Брюгге. Очень курьезным голом. Гости прорвали левый фланг Сити (в обороне Канселу был не столь безупречен), с ударом Ванакена справился голкипер, но бельгийцы провели второй темп атаки. А завершилось все автоголом – мяч рикошетом от ноги Силвы и лица Стоунза залетел в сетку.

На тот момент гол Брюгге не следовал из картины матча, однако в дальнейшем чемпион Бельгии выглядел достойно. Гости начали играть немного агрессивнее, оставляли меньше пространства в центре поля и отвели игру от владений Миньоле. До конца тайма Манчестер Сити нанес лишь три удара – все три были заблокированы. Брюгге же пытался строить контратаки благодаря активности Де Кетеларе и Ланга.

Как Канселу держит Зинченко в запасе

Второй тайм начался аналогично первому – Манчестер Сити втаптывал соперника в газон. Особенно сияли Марез и Канселу. Алжирец на краю штрафной отрывался от Соболя и постоянно угрожал воротам. Раз спас Миньоле, раз не поняли партнеры, а с третьей попытки Рияд вывел "горожан" вперед.

Ассистировал ему феноменальный Канселу. И голевой пас – не единственный хайлайт Жоау. Он в течение трех минут еще остро пробил над перекладиной и исполнил шикарный заброс. Вот почему Зинченко проигрывает конкуренцию. Сегодня все четко увидели, в чем разница между Жоау и Сашей.

Если Зинченко приблизительно всегда пасует ближнему, работает только на улучшение контроля мяча и почти не обостряет, то Канселу нацелен на создание моментов, на нестандартные решения. В компенсированное время Жоау еще и помог забить Жезусу.

Сегодня португалец выполнил 7 передач под удар (3 результативных) и нанес 3 качественных удара. Канселу – лучший игрок матча. Сам Зинченко вышел на последние десять минут и ничем не запомнился.

Соболя сожрали монстры

В середине второго тайма Манчестер Сити забил третий и снял все вопросы. Классическая гвардиоловская комбинация с подключением Гюндогана завершилась голом Стерлинга. Красиво – больше сказать нечего. Так играют лучшие команды мира. Но стоит отметить, что в том эпизоде ​​все началось с ошибки Соболя, пытавшегося сохранить мяч, но проигравшего борьбу Стерлингу.

Эдуард провел один из самых трудных матчей в жизни. Схема с тремя центрбеками должна была облегчить его задачи в обороне, но Манчестер Сити заставил украинца работать, не поднимая голову. Марез, Силва и Уокер плели кружева на фланге Соболя. Эдуард играл преимущественно против алжирца – старался его перекрывать, но не справлялся с техникой.

Соболь эпизодами неплохо выглядел, выиграл 67% единоборств, несколько раз хорошо противостоял Силве (4 отбора, 2 перехвата), но еще чаще позволял себя обыгрывать. Оценка от SofaScore соответствующая – 6.2. Никуда не уйти от ошибок, которые привезли к голам. Заваленная офсайдная линия и отданный Стерлингу мяч. Тренер снял Эда на 73-й минуте.

Манчестер Сити довел дело до разгрома. Де Брюйне и юный Палмер освежили игру со скамейки запасных. Момент за моментом – Миньоле до поры до времени спасал Брюгге, но в итоге рейд Канселу завершился четвертым голом. "Горожане" набрали 9 очков и возглавили группу А. Брюгге с 4 баллами остался на третьем месте. В параллельном матче ПСЖ и РБ Лейпциг расписали ничью.