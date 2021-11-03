Шахтер U-19 после сенсационной домашней победы над Реалом в предыдущем туре Юношеской лиги УЕФА поднялся на второе место в группе D. От мадридцев подопечные Оскара Латулутры оторвались на два зачётных балла, поэтому ещё одна победа на 90% гарантировала бы плей-офф, да и ничья была бы во всех смыслах выгодной. После трёх забитых голов в ворота "сливочных" такие прогнозы не выглядели наивными.

В первом тайме игра была не только равной, но и скучной. Команды не поднимали скорость, позволяя раскатывать друг другу затяжные комбинации, но качественного продвижения позиционным атакам не хватало. До перерыва Шахтер и Реал разменялись лишь несколькими неострыми ударами из-за пределов штрафной. Впрочем, по два опасных момента "горняки" и "сливочные" создали.

Так, на 10-й минуте Вильяр мощным дальним выстрелом целил в правый угол (Пузанков поймал мяч), а на 35-й Аранда получил проникающий пас на правый край штрафной, пробив мимо левой штанги. Дончане могли забить на 8-й в результате прорыва Глущенко с передачей вдоль вратарской, однако Сигеев немножко не успел на замыкание. На 27-й Лосенко получил отскок и выстрелил с 11 метров – над перекладиной! В итоге отдыхать футболисты отправились без забитых голов.

Второй тайм Реал U-19 начал гораздо активнее. Так, уже на 51-й минуте Петер сместился на правый угол штрафной и эффектно закрутил мяч в дальнюю девятку (мяч упал на сетку сверху), а на 54-й Пузанков не смог выбить прострел Аранды – повезло, что никого из мадридцев не оказалось на добивании. Впрочем, ещё через четыре минуты Тимуру таки пришлось вынимать "кожаного" из сетки – Аранда прорвался левым полуфлангом, обыграл на дриблинге Гулько и мощно выстрелил метров с 23-х. Голкипер не ожидал удара, пропустив его под рукой. 1:0!

Шахтер U-19, однако, не сдался. Уже через минуту Булеза чуть не забил шедевр, исполнив подачу с левого фланга – мяч срезался с ноги и улетел за воротник вратарю в дальнюю девятку (но прошёл выше). Сразу после этого Оскар Латурултла провёл серию замен, выпустив Пушкарёва, Роспутко, Гаврилюка, Плюща и Погорелого. На банку отправились Бако, Лосенко, Сигеев, Глущенко и Гончарук.

Такое решение оказалось неоднозначным. С одной стороны, Шахтер U-19 сильно освежил состав и захватил инициативу в последние 20 минут встречи. С другой – без лидеров сильно просело завершение атак. "Горняки" долго катали мяч на чужой половине, но моментов практически не возникало. Аж на 85-й минуте удалось создать опасную ситуацию у ворот "сливочных" – это Плющ пробил из стандарта в стенку, задев руку Асенсио. Арбитр проигнорировал этот эпизод.

Это был последний момент дончан во встрече. Жаль, ведь Реал U-19 после своего гола даже в атаку выходил редко. В итоге финальный свисток зафиксировал минимальную победу мадридцев. "Бланкос" набирают 7 очков и поднимаются на вторую позицию, а "горняки" опускаются на третье место. У них на один балл меньше.