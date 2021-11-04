Шахтар

Шахтар програв Реалу у гідному двобої – українці практично вилітають, але отримують оплески Мадрида. Переможним у зустрічі виявився дубль Каріма Бензема, а за "гірників" забив Фернандо.

Роберто Де Дзербі дав післяматчеву прес-конференцію – про три моменти, які "гірникам" потрібно покращити для Ліги чемпіонів. Карло Анчелотті говорив про свист фанатів, тріо героїв і особливу рису донеччан.

Юнацька команда Реала теж святкувала перемогу над Шахтарем. Долю зустрічі вирішив єдиний м'яч.

Ліга чемпіонів

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