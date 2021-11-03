Реал U-19 – Шахтер U-19 – 1:0 – видео гола и обзор матча
18:25 - Читати українською
Реал U-19 принимал Шахтер U-19 в рамках Юношеской лиги УЕФА. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".
58’ Оскар Аранда
58’ Оскар Аранда
Молодые мадридцы на правах хозяев выглядели более острыми в первой половине игры, но не смогли конвертировать это преимущество в гол.
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После перерыва Реал все же смог открыть счет. Аранда отважился на дальний удар, к которому не был готов голкипер Шахтера Пузанков – 1:0. Попытки "горняков" отыграться не увенчались успехом.
Реал обогнал сверстников из Шахтера в группе D и поднялся на второе место.
Реал U-19 минимально победил Шахтер в матче за второе место в группе Юношеской лиги УЕФА
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