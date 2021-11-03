Реал U-19 принимал Шахтер U-19 в рамках Юношеской лиги УЕФА. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Молодые мадридцы на правах хозяев выглядели более острыми в первой половине игры, но не смогли конвертировать это преимущество в гол.

Реал Мадрид – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов

После перерыва Реал все же смог открыть счет. Аранда отважился на дальний удар, к которому не был готов голкипер Шахтера Пузанков – 1:0. Попытки "горняков" отыграться не увенчались успехом.

Реал обогнал сверстников из Шахтера в группе D и поднялся на второе место.

Реал U-19 минимально победил Шахтер в матче за второе место в группе Юношеской лиги УЕФА