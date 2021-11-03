Хави не скрывает желания вернуться в Барселону – тренер впервые отреагировал на переговоры
21:35 - Читати українською
Наставник Аль-Садда Хави Эрнандес готов помочь своему родному клубу.
"Конечно, я хочу вернуться, ведь Барселона – мой дом. Сейчас клубы ведут переговоры. Не могу сказать больше, но я стараюсь сохранять оптимизм. Они должны договориться.
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Оба клуба знают мою позицию. Надеюсь, это быстро решится. Это вопрос здравого смысла", – сказал Хави в эфире канала Jijantes Жерара Ромеро.
В лагере Аль-Садда также подтвердили диалог с представителями Барсы, но шейхи не хотят отпускать испанского тренера на родину.
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