"Конечно, я хочу вернуться, ведь Барселона – мой дом. Сейчас клубы ведут переговоры. Не могу сказать больше, но я стараюсь сохранять оптимизм. Они должны договориться.

Каштру и Хави устроили драматичную перестрелку в битве за лидерство – 6 мячей, удаление и автогол

Оба клуба знают мою позицию. Надеюсь, это быстро решится. Это вопрос здравого смысла", – сказал Хави в эфире канала Jijantes Жерара Ромеро.

В лагере Аль-Садда также подтвердили диалог с представителями Барсы, но шейхи не хотят отпускать испанского тренера на родину.

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