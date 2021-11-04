Поединок между Ливерпулем и Атлетико на Энфилде имел важное значение для обеих команд. Мерсисайдцы в случае победы оторвались бы от ближайшего преследователя в группе В (Порту) на 7 очков, досрочно оформив выход в плей-офф с первого места. Мадридцы же в случае собственного триумфа вышли бы на второе.

Правда, Диего Симеоне должен был добывать результат в условиях тяжёлых кадровых потерь. Из-за дисквалификации "матрасникам" не мог помочь Гризманн, а в результате травм из состава выбыли Льоренте, Лемар и Когдогбия. Зато был здоров Суарес, вернувшийся на Энфилд впервые с мая 2019-го. Юрген Клопп, в свою очередь, выставил боевую основу, в которой удивляло лишь отсутствие Робертсона – Энди остался в запасе.

Первый тайм оказался очень динамичным. Команды стартовали практически без разведки, обмениваясь быстрыми позиционными атаками с вбеганиями в штрафную, а уже на 13-й минуте Ливерпуль открыл счёт в результате кросса от Александера-Арнольда. Передача пошла в зону между Фелипе и Триппьером, где расположился Жота – с Диогу никто не сыграл, а тот головой метров с 6-ти вколотил мяч в левую девятку. 1:0!

Этот гол особо не поменял игру, а вот в середине первого тайма всё изменилось кардинально. Сначала Ливерпуль забил второй гол: на 21-й минуте Александер-Арнольд исполнил прострел в центр штрафной, а Мане, выскочив из-за спины Фелипе, переправил мяч в ближний угол – 2:0! Ещё через две минуты Окслейд-Чемберлейн мог довести дело до разгрома, бахнув с линии штрафной мимо левой штанги.

Атлетико не сдался, перехватив инициативу и выдав мощную 10-минутку с классными врываниями в штрафную и блестящей комбинационной работой против средней линии мерсисайдцев. Правда, довести атаки до момента гостям не удавалось, а хозяева ещё и отвечали контрвыпадами (впрочем, им тоже не хватало конкретики). На поле шли качели, которые на 36-й минуте неожиданно завершились удалением в составе мадридцев – это Фелипе сбил Мане, получив прямую красную!

Ливерпуль тут же побежал добивать раненого зверя, чуть не достигнув своего перед перерывом. Так, на 41-й минуте Салах исполнил фирменный слалом на правый край штрафной площадки с мощным ударом в дальний угол, а на 42-й Жота метров с 6-ти замкнул навес от Цимикаса – в обоих случаях Облак спас Атлетико. В итоге отдыхать футболисты отправились при счете 2:0.

В раздевалке Юрген Клопп произвёл замену, сняв с пробега Мане. Садьо часто били по ногам, а тот на эмоциях заработал жёлтую карточку и постоянно лез в стычки с мадридцами (особенно сенегальцу доставалось от Корреа). На второй тайм коуч мерсисайдцев выпустил Фирмино.

Уже через две минуты после возобновления игры Ливерпуль, казалось, похоронил интригу – Жота получил прекрасную разрезную передачу от Матипа и легко реализовал выход один на один. Впрочем, после вмешательства VAR взятие ворот было отменено из-за миллиметрового офсайда у Диогу.

Ещё через три минуты добить Атлетико мог Салах, влетевший на правый край штрафной площади и пробивший низом. Облак парировал коленом. На 53-й минуте забивать должен был Матип, принявший подачу с углового и выстреливший вторым касанием – мяч прошел рядом с левой штангой! На 54-й Жота летел на замыкание навеса Цимикаса, однако мадридцев от гола спас низкий рост португальца.

Запоров кучу моментов Ливерпуль неожиданно пропустил гол. И от кого! На 57-й минуте Суарес принял отскок и выстрелил с лёту метров с 25-ти, а мяч, срикошетив от Матипа, дезориентировал Алиссона – публика сразу же засвистела (Энфилд враждебно принял старого героя), а VAR неожиданно отменил взятие. Оффсайд.

После этого Диего Симеоне снял с игры Суареса и Фелиша, бросив в бой Лоди и Эрреру. Спустя ещё несколько минут Кунья, Врсалько и Серрано заменили Коке, Феррейру-Карраско и Корреа. Юрген Клопп, в свою очередь, выпустил Алькантару, усадив на банку Фабинью, а ближе к эндшпилю встречи Ориджи и Минамино вышли вместо Фирмино и Окслейда-Чемберлейна.

Замены лучше сработали у Атлетико, ведь безумное давление Ливерпуля удалось несколько потушить. Правда, вдесятером отвоевать инициативу уже не удалось, однако за последние 30 минут у мерсисайдцев был только один момент – это Ван Дейк мощно выстрелил с дальней дистанции над перекладиной. Атлетико огрызнулся контратакой 2-в-2 с выстрелом Эрреры метров с 20-ти. Получилось неточно. Вот собственно и вся острота за этот период. В итоге финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счетом 2:0.

Таким образом, Ливерпуль набрал 12 очков, оторвавшись от второй команды в группе В на 7 очков. Мерсисайдцы досрочно выиграли свой квартет. Атлетико с 4 зачётными баллами остался третьим, уступая Порту на 1 пункт.