Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань определился со списком игроков, которые прибудут на последний в этом году сбор команды.

Молодежная сборная Украины продолжает борьбу за выход на чемпионат Европы-2023. В ноябре подопечные Руслана Ротаня проведут два последних в этом году поединка. Соперниками "сине-желтых" будут команда Северной Македонии (11 ноября в Скопье) и сборная Сербии (16 ноября во Львове). К участию в поединках Ротань вызвал 23 футболиста, сообщает официальный сайт УАФ.

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Вратари: Руслан Нещерет (Динамо), Кирилл Фесюн (Колос), Анатолий Трубин (Шахтер).

Защитники: Александр Сирота, Константин Вивчаренко, Антон Боль (все – Динамо), Арсений Батагов (СК Днепр-1), Александр Драмбаев (Мариуполь), Алексей Сыч (Рух), Максим Таловеров (Динамо Чешское Будейовице, Чехия), Дмитрий Капинус ( Шахтер).

Полузащитники: Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – Шахтер), Александр Назаренко (СК Днепр-1), Владимир Бражко (Динамо), Олег Очеретько (Мариуполь), Дмитрий Крыськив (Металлист 1925), Николай Михайленко (Черноморец), Даниил Алефиренко (Заря), Иван Желизко (Валмиера, Латвия).

Нападающие: Богдан Вьюнник (Мариуполь), Николай Кухаревич (Левен, Бельгия).

Кроме того, сразу 12 игроков попали в резервный список: Максим Брагару, Валерий Дубко, Богдан Белошевский, Владислав Ванат, Евгений Исаенко (все – Черноморец), Дмитрий Мацапура, Денис Нагнойный (оба – Заря), Роман Дидык (Рух), Даниил Кравчук (Ворскла), Богдан Порох (Металлист), Олег Горин, Эльдар Кулиев (оба – Минай).

Напомним, свой заключительный в текущем году сбор молодежка начнет 8 ноября. После 4-х туров "сине-желтые" в турнирной таблице группы Н идут вторыми, имея в своем активе 9 очков. От лидера – Франции – подопечные Ротаня отстают на 1 пункт.

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