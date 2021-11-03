В матче 4-го тура группового этапа лиги чемпионов "драконы" на выезде не удержали победу над "россонери". Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Для Милана поединок с Порту был часом "Х". Три поражения в группе В заставляли подопечных Стефано Пиоли рвать и метать. В конце концов, болельщики потребовали реабилитироваться и за минимальный проигрыш в Португалии в прошлом туре.

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Уже на первой минуте Луис Диас должен был выводить Порту вперед – после вбрасывания из-за боковой он пробил в упор в Чиприана Тетерушану. Через пять минут он все-таки использовал свой очередной момент: Груич протянул мяч правым флангом к линии штрафной, сместился поближе к центру и откатил на лево на свободного колумбийского полузащитника. Тот перевел себе мяч под другую ногу и... сделал счет 1:0.

В середине тайма Тетерушану спас Милан от второго гола, отреагировав на диагональную передачу во вратарскую. Груич уже ждал, чтобы головой переправить сферу в сетку, но румынский голкипер в сногсшибательном прыжке задел круглого рукой и помешал планам португальцев. Впоследствии сербский экс-полузащитник Ливерпуля замыкал головой навес в дальний угол с отскоком от газона – и снова Тетерушана спасает "россонери". На 33-й минуте Груич в очередной раз откликнулся на заброс после углового – румын пока главная звезда и надежда итальянской команды.

Милан огрызнулся ответной атакой: Жиру издалека разрядил свою пушку под перекладину – на этот раз свой класс продемонстрировал Диогу Кошта, переведя сферу на угловой. Следует отметить, что этот выстрел стал единственным от представителя Серии А в первом тайме против 5 ударов Порту в створ ворот. Ужасная сорокапятиминутка для итальянцев!

Очевидно, в перерыве Пиоли смог достучаться до своих подопечных, поскольку второй тайм начался с атак Милана. Сначала только хладнокровие Пепе позволило предотвратить неприятности от Жиру. Впоследствии Леау вышел один на один с голкипером Порту и в падении пробил мимо ворот.

На 55-й минуте мяч после долгой передачи прилетел на голову Пепе, который с левого фланга переправил его в район одиннадцатиметровой отметки. Диас, тоже головой, переправил сферу в перекладину. Через 5 минут перспективный стандарт от Милана завершился голом: Беннасер попал в стенку, Жиру попытался добить с разворота, мяч отскочил влево, где его подхватил Калулу и пробил между ног голкипера.

На последнюю четверть тайма вышел Ибрагимович. Почти сразу он едва не выскочил на свидание с Коштой – не хватило мгновения. Впоследствии он повторил попытку, но кипер заблокировал его удар, а арбитр зафиксировал офсайд. В конце матча швед забил, но проклятое положение вне игры не позволило Златану триумфовать.

Ничья принесла Милану первое очко и оставила в турнирной таблице последним. Порту с пятью пунктами поднялся на вторую строчку.

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