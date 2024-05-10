Каталонский клуб получил добро от УЕФА дооборудовать арену для проведения поединков самого престижного евротурнира.

Жирона сможет проводить матчи Лиги чемпионов на Монтильиви в следующем сезоне, сообщает официальный сайт каталонцев.

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Союз европейских футбольных ассоциаций предоставил клубу соответствующее разрешение. УЕФА одобрил реформы, которые предложила сделать Жирона для того, чтобы стадион отвечал необходимым требованиям.

Напомним, Жирона уже обеспечила себе участие в Лиге чемпионов – команда не финиширует ниже топ-4. За 4 тура до финиша подопечные Мичела Санчеса идут в турнирной таблице Ла Лиги на второй строчке, опережая Барселону на 1 очко.

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