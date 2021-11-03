Главный тренер Аль-Садда Хави будто бы уже договорился о работе во главе Барселоны.

Барселона представит Хави в статусе главного тренера в понедельник, 8 ноября, сообщил журналист Матео Моретто в своем твиттере.

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Контракт легендарного испанца с "блаугранас" рассчитан до 2024 года. Отмечается, что Хави сделает ставку на молодежь и будет соблюдать клубный стиль.

Напомним, Хави связан с Аль-Саддом соглашением, которое рассчитано до июня 2023 года. Сейчас его в столице Каталонии "подстраховывает" Серхи Бархуан, переведенного из Барселоны Б.

К слову, Хави начал свою тренерскую карьеру в мае 2019 года в Аль-Садде, где успел выиграть два Кубка эмира Катара, два Кубка наследного принца Катара, катарское первенство, Кубок звезд Катара и Кубок шейха Яссима.

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