И снова украинский клуб, занимающий последнее место в своей группе, стремится к реабилитации в поединке с признанным фаворитом. Матч, как и онлайн-трансляция Реал Мадрид – Шахтер на "Футбол 24", стартовал в 19:45. Команда Анчелотти не выиграла 3 предыдущих встречи дома во всех турнирах. "Сливочные" забили за упомянутый период лишь 1 мяч на Бернабеу, уступив Шерифу. Дончане не отметились ни одним голом за первый круг ЛЧ, но мечтали повторить прошлосезонные подвиги, когда удалось дважды обыграть "королей", ведь без первой победы по сути теряли бы все шансы.

Реал – Шахтер: онлайн-трансляция матча ЛЧ

Классное начало. Матвиенко и Марлон пригласили Модрича в коридор после прохода Лукаса Васкеса. Реал все выполняет без каких-либо препятствий, и только Трубин блестяще тянет. Шахтер ответил ударом Патрика метров с 20 в штангу. Сенсационный Мудрик, впервые вышедший в стартовом составе на матч Лиги чемпионов, на скорости обошел Карвахаля, а пробить забыл – Куртуа спокойно накрыл в своей вратарской. Марлон привез после сильной передачи от Трубина. Доразыгрывались в своей штрафной. Бразилец фактически отдал мяч Винисиусу, бразилец выкатил Бензема под расстрел с пары метров, голкипер уже не у дел.

Реал Мадрид – Шахтер – видео голов и обзор матча

Модрич снова прорвался в центр периметра "горняков" – Трубин парирует теперь уже ногами. Додо останавливал руками Ферлан Менди. Похоже на пенальти, но эпизод произошел на лицевой, а французские судьи даже не проверяли его на повторах. В УПЛ бы такое свистнули. Возможно, если бы все случилось в штрафной Шахтера по крайней мере вмешался бы VAR. Однако момент не тянул на 100-процентное нарушение, в духе времени сработали рефери. Роскошный пас Мудрика в разрез. Фернандо промазал с 10 метров.

Михаил нравится отсутствием страха, попытками смелого дриблинга, открываниями между линиями. С другой стороны, 20-летний украинец слабовато выглядит в обороне и не до конца поддерживает командный прессинг Де Дзерби. Ну и бесспорный лидер по потерям (11, у ближайшего преследователя 6) в первые полчаса. На 39 минуте четвертого матча этого розыгрыша ЛЧ Шахтер забил первый гол. Матвиенко продвинулся на чужую половину и блестяще забросил в штрафную. Патрик в касание скинул грудью, Фернандо расстрелял Куртуа, пока Алаба не успел накрыть.

Тот же бразильский вингер, вынужденно играющий центрфорварда, выбегал на свидание с вратарем. Фернандо на этот раз проиграл дуэль Куртуа, но как же это напоминает победу в Мадриде при Каштре! Де Дзерби удалось удивить Анчелотти, прежде всего взаимодействиями связки Мудрика с Фернандо. Топовый матч Алана Патрика, создавшего 2 стопроцентных момента. На уровне и Тарас Степаненко, которого почему-то не выпустили в Киеве. Но и Реал как-то очень уж вальяжно действует. Традиционно для себя "короли" расслабились после победы 5:0 и недооценили соперника. Хотя в целом моменты мадридцев несколько острее: по ударам 7:5, по xG 1,22:0,86. А вот попадали команды в створ ворот поровну (3:3).

Karim Benzema's game by numbers vs. Shakhtar:



91% pass accuracy

48 touches

34 passes

6 touches in opp. box

5 shots

2 goals

1.2 xG



A milestone goal for Real Madrid. #UCL pic.twitter.com/hmsT418OgC — Squawka Football (@Squawka) November 3, 2021

Второй тайм начинается с очередного удара Фернандо. Защита Реала позволяет слишком много. А вот Шахтер вроде бы и дает проходить атакам мадридцев, но дальше уже достаточно уверенно накрывает передачи на Винисиуса и Бензема – главную угрозу соперника. Судьи все противоречивые эпизоды свистят в пользу Реала. Похоже, именно это столь завело Де Дзерби, что итальянец получил желтую карточку от судьи. Мудрик очень хорошо отрывался от защитников и создавал моменты партнерам. Тете и компанию подводил последний удар. А вот Реал разыграл все совершенно. Модрич пяткой, розыгрыш в касание создает постоянное большинство перед штрафной. Дальше Каземиро пяткой, Винисиус снова в центр на Бензема, которого никто не кроет. Карим расстреливает Трубина – 2:1 на 62 минуте.

Соломон вместо Мудрика на 71-й минуте. Взаимные аплодисменты Михаила и Сантьяго Бернабеу, почти родительские объятия с Де Дзерби. Степаненко едва не исполнил Сидорчука. Красивый дальний удар – снаряд в последний момент взмыл над девяткой. Бензема пробил в похожем стиле, но с более близкого расстояния, тоже очень близко к цели. Серия замен на 80 минуте. Йович заменил Бензема, Марлос, Судаков и Маркос Антонио – Тете, Патрика и Степаненко. Реал в атаках. Отчаянный ход Де Дзерби. Дентиньо, забивший Реалу за 3 матча столько же голов (2), сколько в ворота Динамо за 19 поединков.

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Судаков классно пробил из-за пределов штрафной. Куртуа отбил тяжеловато, но на добивание не успел никто. Судья компенсировал 3 минуты. Реал набирает 9 очков и вырывается на 1 место. У Шерифа и Интера 6 и 4 соответственно, но матч в запасе. Шахтер с единственным зачетным баллом на последнем месте и с призрачными шансами даже на Лигу Европы.