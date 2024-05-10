"Если мы (тренерский штаб) счастливы, это прекрасно, дело не только в том, чтобы владельцы были счастливы. Вы должны спросить и нас, потому что, возможно, мы не рады и нам пора расставаться.

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Не раз случалось, когда тренерский штаб решает не продолжать работу. Завтра я могу сказать, что ухожу. Здесь обе стороны принимают решение, не только в такой ситуации, когда Челси недоволен, владелец недоволен, спортивный директор недоволен.

Возможно, мы недовольны, потому что приехали сюда с задачей, но в итоге все оказалось не так, как мы ожидали. Я не говорю, что я недоволен. Если мы уйдем, это не проблема, это не будет концом света", – цитирует наставника "синих" Sky Sports.

Напомним, Маурисио Почеттино возглавил Челси летом 2023 года. Лондонцы сейчас находятся на седьмом месте с 54 баллами. От зоны еврокубков команда отстает на два пункта.

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