"Мы очень хорошо сыграли. Но и против Интера мы играли хорошо, и в первом тайме с Реалом. Футбол зависит от эпизодов: в Киеве мы пропустили автогол, второй мяч – наша ошибка после аута. С Шерифом мы пропустили два очень глупых гола , потеряв мяч в ключевой позиции, откуда соперник провел контратаки, проведя хорошие матчи в Лиге чемпионов.

Реал – Шахтер: Бензема похвалил "горняков" за матч Лиги чемпионов

Сейчас у нас есть три ключевых вещи, которые мы должны делать, чтобы в следующих сезонах выступать лучше в Лиге чемпионов. Сначала необходимо победить в чемпионате Украины, потому что в прошлом сезоне Шахтер не стал чемпионом – закончил на втором месте. Во-вторых, важен прогресс наших молодых футболистов, таких как Мудрик, Бондаренко, Судаков, Фернандо, Маркос Антонио, Витао, Трубин и другие. И третье – трансферы, особенно на тех позициях, где нам нужна скорость и техника, чего сейчас не хватает.

Как оцениваю игру Бензема? Не надо смотреть только на Бензема. Я уже 15 дней назад ответил на этот вопрос. Считаю, что Бензема заслуживает "Золотого мяча", на данный момент он один из сильнейших нападающих.

Винисиус? Он тоже очень сильный игрок. Но я хотел бы отвечать на вопросы, касающиеся моих футболистов. На самом деле, думаю, неправильно говорить об игроках соперника, потому что это касается Карло Анчелотти. Мы провели очень хороший матч на Сантьяго Бернабеу. Грустно, что едем отсюда очень злыми, без очков, потому что мы играли хорошо.

Шансы Шахтера на евровесну? Мы сюда приехали побеждать. Остается еще два поединка – в них тоже будем пытаться победить. Никто не ожидал, что мы проигрываем Шерифу, но особенно никто не ожидал, что Шериф победит здесь, в Мадриде. Сейчас у них шесть очков. Но если мы выигрываем два матча, у нас будет семь. Мы должны стараться и на это работать. Чтобы играть в Лиге чемпионов как лидеры, нужно добавить три момента, о которых я сказал выше". – цитирует тренера сайт "горняков".

Шахтер только с одним зачетным баллом и призрачным шансом на еврокубковую весну остался на дне группы D.

Реал с боями переиграл Шахтер в 4 туре ЛЧ – украинцы практически вылетают, но получают аплодисменты Мадрида