"Я понимаю свист фанатов на Бернабеу. Это особенный матч, и требования болельщиков – это хорошо для нашей мотивации. Мы начали хорошо, а потом интенсивность уменьшилась. В первом тайме бывали слишком длинные отрезки контроля мяча. Такое бывает, и хорошо, что наши болельщики бодрят нас свистом.

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Зависимость от Куртуа, Бензема и Винисиуса? Это правда, что на этом этапе сезона они выделяются на фоне других футболистов, но я думаю, что вся команда старается. Остальные также выполняют немалую работу, например, Милитао и Алаба сегодня. Будем выделять Карима и Винисиуса, но Реал – это не только три игрока. В этот период они играют лучше.

Оба тайма мы начали хорошо, агрессивно, но потом ждали после первого гола. Контролировали мяч без особо острых атак, и в перерыве я сказал об этом игрокам. Почему две замены? Хотели избежать проблем Карвахаля после травмы, а на правом фланге у нас были и большие проблемы. Карим просто устал, и я решил выпустить Йовича вместо него. В общем, мы хорошо контролировали матч.

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Сейчас у Винисиуса идет игра, оба гола пришли от него. Он выдвигается, играет уверенно, поэтому у него все получается. Форма Азара? Я думаю, что он готов играть. Возможно, он бы вышел и сегодня, возможно, выйдет в субботу. Это игрок, которому нужны минуты на поле. У него они будут, просто этот момент должен наступить. Сегодня я решил его не выпускать из-за стратегии. Были проблемы на флангах, и он мог пострадать. Эдену лучше играть в центре.

В первом тайме Шахтер сменил свой стиль, и нам пришлось отойти в защиту. Они все-таки забили свой гол. К концу матча мы немного отошли, чтобы не пропускать еще. Кроме того, уже появилась усталость. Шахтер – команда особенная, любит прессинговать. Именно поэтому нам пришлось изменить стиль игры, чтобы преодолевать прессинг", – объяснил Анчелотти на пресс-конференции.

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