Лига чемпионов, 4-й тур

РБ Лейпциг – ПСЖ – 2:2

Голы: Нкунку, 8, Собослай, 90+2 (пен.) – Вейналдум, 21, 40

Боруссия Дортмунд – Аякс – 1:3

Голы: Ройс, 36 – Тадич, 72, Алле, 83, Классен, 90+3

Удаление: Гуммельс, 29 (Боруссия Д, прямая красная)

Спортинг Лиссабон – Бешикташ – 4:0

Голы: Гонсалвеш, 30 (пен.), 38, Паулинью, 42, Сарабия, 57

Удаление: Йозеф, 90 (Бешикташ, вторая желтая)

РБ Лейпциг в прошлом туре дал бой парижан, хоть и уступил (2:3). И сейчас им удалось шокировать ПСЖ уже на старте. Андре Силва воспользовался "подарком" соперника, подал в штрафную, а Кристофер Нкунку, воспитанник столичного французского клуба, головой открыл счет. На 11-й "быки" могли удваивать преимущество, но Джанлуиджи Доннарумма парировал пенальти в исполнении Силвы.

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ПСЖ ответил. Результативно. Мбаппе прострелил в штрафную, а Вейналдум оказался на позиции центрфорварда и сравнил ситуацию на табло. Еще до перерыва экс-звезда Ливерпуля оформил дубль после подачи с углового.

Во втором тайме немцы превосходили соперника минимально, что удалось конвертировать в один результативный удар, хоть и с пенальти. Реализовал его Собослай на последних минутах. ПСЖ упустил победу, набрав 8 очков и оставшись вторым. Лейпциг с одним пунктом расположился на дне, но у него еще есть шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

Боруссия была агрессивной, ведь жаждала мести за выездное поражение от Аякса (0:4). Серьезные намерения демонстрировал Матс Хуммельс, но на 29-й минуте опасно ушел в подкат, за что получил прямую красную. Но это придало силы дортмундцам, которые уже через несколько мгновений вышли вперед. Это Ройс реализовал пенальти, назначенный арбитром после длительного пересмотра VAR.

После перерыва нидерландцы преобладали "шмелей", а количественное преимущество конвертировали в голы Тадича, Алле и Классена. Аякс набрал 12 зачетных баллов и расположился на первой строчке группы С, гарантировав себе евровесну. Боруссия Дортмунд осталась второй с шестью очками.

Но самым безжалостным оказался Спортинг, принимавший Бешикташ. По крайней мере, в первом тайме. Лиссабонцы вышли вперед благодаря пенальти, который реализовал Гонсалвеш. Позже Педру оформил дубль, а Паулиньо довел счет до разгромного. Спортинг решил не сбавлять обороты, а Сарабия продолжил унижение турков. Это был последний результативный удар во встрече.

Лиссабонцы набрали 6 зачетных баллов и расположились на третьей строчке, Бешикташ, имеющий в своем ноль пунктов, ожидаемо остался последним в квартете С.