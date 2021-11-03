На старте встречи коллективы обменялись острыми моментами: дончан спасла отличная реакция Трубина, а мадридцев – стойка. Но именно Реал забил первым.

Реал – Шахтер: онлайн-трансляция матча ЛЧ – сюрприз от Де Дзерби

Анатолий Трубин отдал на Марлона в штрафной, но его обворовал Винисиус Жуниор. Бразилец отдал на свободного Карима Бензема, а он без проблем попал в полупустые ворота. Это 1000-й мяч "сливочных" в Лиге чемпионов.

Шахтер собрался и за несколько минут до перерыва уравнял ситуацию на табло. Матвиенко роскошно забросил в штрафную Реала, Патрик грудью сбросил на Фернандо, который расстрелял ворота: ни защита, ни Куртуа не спасли. 1:1! Это первый гол украинских команд в ЛЧ в сезоне.