В пятницу в 8-м туре второго этапа Первой лиги состоялось несколько матчей. Читайте отчет о них на "Футбол 24".

Украина, Первая лига, 2-й этап, 7-й тур

Чемпионская группа

Ингулец – Агробизнес – 3:0

Голы: Сад, 7, Ситало, 65, Пятов, 70

Левый берег – Прикарпатье – 1:1

Голы: Спиваков, 9 – Соловьев, 38

Виктория – Эпицентр – 1:1

Голы: Жмурко, 37 (аг.) – Кравчук, 49

Плей-офф за выход в Первую лигу: определились даты и потенциальные пары

В пятницу в Чемпионской группе состоялось три поединка. В первом Ингулец разгромил Агробизнес. Команда Александра Чижевского пропустила три сухих гола и опустилась на последнюю строчку турнирной таблицы. В свою очередь петровцы обошли Карпаты на вершине турнирной таблицы, но у "львов" есть игра в запасе. Ингулец, официально вышедший в УПЛ, теперь будет бороться с Маркевичем и Ко за золотые медали Первой лиги.

Левый берег на своем поле расписал боевую ничью с Прикарпатьем. Хозяева вышли вперед уже в начале встречи, но еще до перерыва франковцы восстановили статус-кво. Во втором тайма команды не забивали. ЛБ идет третьим и уже обеспечил себе плей-офф за выход в УПЛ, Прикарпатье пятое.

Ничья в вышеупомянутом матче позволила выдохнуть Эпицентру. "Супермаркет" разошелся миром с Викторией и благодаря невыигрышу ивано-франковцев опережает их на 7 очков за 2 тура до финиша.

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