Шериф принимал Интер в рамках 4-го тура группового этапа ЛЧ. Читайте счет и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

1:14 по ударам по воротам, 33:67 - по владению мячом. Статистика первого тайма только подчеркнула неравенство сил в пользу Интера. Миланцы с первых минут пошли в атаку, правда, долго заряжали свои пушки. Обстрел начался с 15 минуты, когда Лаутаро подрезал головой в дальний угол, но не попал. Сразу два опасных стандарта выполнил Димарко. Сначала его острую подачу со штрафного в последний момент прервал Кристиано. А после корнера Джеко не попал в створ ворот буквально с метра.

В середине тайма – новый взрыв адреналина. Атанасиадис грубо ошибся на выходе, Лаутаро дважды подряд пробивал по воротам, но его удары блокировали защитники. Через мгновение Кристиано фактически снимает мяч с головы Мартинеса, который готовился замкнуть подачу в пустой угол, а Дармиан добивает неудачно. Еще было рандеву Джеко с голкипером, а также красивый дальний выстрел все того же Лаутаро – Шериф спасла стойка.

Как будто и не было 15 минут перерыва. Интер продолжил натиск, к атаке присоединился свежий Дюмфрис, заменивший Дармиана. И очень быстро оборона хозяев капитулировала. Два игрока Шерифа столкнулись вблизи центра поля, подарив мяч оппонентам. Видаль сбросил на Брозовича, тот на замахе убрал защитников и мощно приложился в угол – 0:1.

Молдоване воспользовались некоторым успокоением фаворита и провели несколько собственных атак. Издалека пробивали Кристиано (первый удар в створ ворот Хандановича) и Тилль (выше). Однако на 66-й минуте Интер удвоил счет. Атанасиадис потянул убийственный удар де Врея после подачи углового, справился с молниеносным добиванием Шкриняра, но перед еще одним выстрелом словацкого защитника оказался бессильным – 0:2.

На этом матч можно было завершать. Интер спокойно контролировал мяч, а Шериф отчаялся в своих силах. Отчаялся настолько, что Дуланто грубо ошибся на углу собственной штрафной, свежий Алексис Санчес, несколькими секундами ранее вышедший на замену, перехватил мяч и дал под перекладину – 0:3. Гол престижа все же случился: Траоре забил за минуту до финального свистка.

После 4-х туров Интер поднимается на второе место в группе (7 очков). Шериф опустился на третью позицию (6 баллов).

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