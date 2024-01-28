Главные новости 27 января: Хави уходит из Барселоны, которая потерпела фиаско, автогол Миколенко, первая пара 1/4 КАН
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 27 января.
Украина
Андрей Шевченко пригласил президента УЕФА в Украину, чтобы тот посмотрел на действия России. Екатерина Монзуль стала фаворитом Шевченко на должность босса украинских судей.
Ефим Конопля может оказаться в Турции, а вингер Шахтера перебрался в Колос. ЛНЗ объявил о трансфере хавбека из Европы.
Наши за границей
Реал вырвал победу на Канарах и обошел Жирону – Андрей Лунин спасал и получил повреждение. Виталий Миколенко забил автогол в Кубке Англии, а Эвертон драматично вылетел.
Роман Безус забил прямому конкуренту, став лучшим бомбардиром Омонии. Сергей Сидорчук отдал роскошный дебютный ассист за Вестерло.
Мир
Барселона проиграла Вильярреалу в триллере с восемью голами и двумя удивительными камбеками. После этого матча Хави объявил, что покинет должность главного тренера команды.
Байер неожиданно потерял очки в матче с Боруссией М – Бавария почти догнала Алонсо и Ко на вершине Бундеслиги. Милан потерял победную серию в сумасшедшем матче с Болоньей.
Определилась первая пара 1/4 финала Кубка африканских наций. Нигерия сыграет против Анголы. Ангола на 17 минуте осталась в меньшинстве, но разгромила Намибию. Нигерия спокойно переиграла Камерун благодаря дублю Лукмана.