Украина

Андрей Шевченко пригласил президента УЕФА в Украину, чтобы тот посмотрел на действия России. Екатерина Монзуль стала фаворитом Шевченко на должность босса украинских судей.

Ефим Конопля может оказаться в Турции, а вингер Шахтера перебрался в Колос. ЛНЗ объявил о трансфере хавбека из Европы.

Наши за границей

Реал вырвал победу на Канарах и обошел Жирону – Андрей Лунин спасал и получил повреждение. Виталий Миколенко забил автогол в Кубке Англии, а Эвертон драматично вылетел.

Роман Безус забил прямому конкуренту, став лучшим бомбардиром Омонии. Сергей Сидорчук отдал роскошный дебютный ассист за Вестерло.

Мир

Барселона проиграла Вильярреалу в триллере с восемью голами и двумя удивительными камбеками. После этого матча Хави объявил, что покинет должность главного тренера команды.

Байер неожиданно потерял очки в матче с Боруссией М – Бавария почти догнала Алонсо и Ко на вершине Бундеслиги. Милан потерял победную серию в сумасшедшем матче с Болоньей.

Определилась первая пара 1/4 финала Кубка африканских наций. Нигерия сыграет против Анголы. Ангола на 17 минуте осталась в меньшинстве, но разгромила Намибию. Нигерия спокойно переиграла Камерун благодаря дублю Лукмана.