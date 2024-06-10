Турнир Мориса Ревелло, 4 тур

Украина U-23 – Япония U-19 – 2:1

Голы: Великан, 42, 55 – Шиогай, 81

Сборная Украины выиграла 3 предыдущих матча на турнире, поэтому могла гарантировать себе финал даже в случае ничьей, но играть вышла только на победу. Первый классный момент мы увидели на 10 минуте. Великан блестяще подал с правого фланга, Сикан с нескольких метров вколотил в перекладину, Батагов не сумел точно добить с лета да еще и под давлением. Японцы имели кучу пространства на нашей половине поля, но неудачным пасом запороли контратаку. Однако украинцы сами же позволили пройти второй волне. Салюк выбил на соперника, Рубчинский завалил оппонента на газон. Как-то очень небрежно японцы используют свои возможности, бездарно разыграли и стандарт.

Украина U-23 – Япония U-19: онлайн-трансляция матча олимпийской сборной Ротаня на турнире Maurice Revello

Доминирует команда Ротаня на чужой половине. С мячом и мгновенным отбором при потерях. С интересными решениями, вроде дальнего эффектного удара Мартынюка с лёта или разрезного паса Крупского - Сикан сыграл. Хлань ищет себя не только на левом фланге, но и справа. Попробовал Максим обыграться с Сиканом, но пас Даниила не прошел. Четверка атакующих игроков Украины работает в прессинге довольно неплохо, но на 33 минуте наш левый фланг дал слабину. Ермаков уверенно прикрыл ближний угол. Едва ли не первый удар Японии, и сразу какая острота.

Хлань после прострела Мартынюка элегантно в развороте пробивал в створ ворот. Федор продрался в самое сердце штрафной и также попытался забить. Однако гол пришел после усилий Рубчинского, который накрыл в прессинге перед штрафной японцев. Сикан перевел налево, где оказался Великан. Вингер Колоса прошел под правую и выцелил идеально в угол. Регулярные смены позиций игроков группы атаки дают свои плоды.

На 52 минуте снова Япония остро продирается правым краем, получилась крутая комбинация в касание, и лишь Ермаков спасает, как и после дальнего удара в атаке 2-3 темпом. И вот в самый кризисный момент Великан оформил дубль. Футболист, вступивший в ТрО в начале полномасштабной войны россиян против Украины, снова классно разобрался с двумя оппонентами. Привели же к взятию ворот острые действия Мартынюка и Хланя на левом фланге.

На противоположном краю Ярмолюк, который вышел на замену, выдал похожую комбинацию с Шостаком и Крупским, но вратарь выручил. Японцы отвечают дальней попыткой, Ермаков снова и снова на месте. Шостак, похоже, получил повреждение. Досадная травма, если так. Крупский тоже держится за ногу. Канда на подаче углового выиграл воздушную дуэль у Батагова, но дал мимо ворот. А вот в следующей атаке Мартынюк дал прострелить с правого фланга, Батагов не заблокировал удар, Япония вернулась в игру.

Олимпийская сборная Украины по футболу (с общим счетом 11:1) выиграла все 4 своих матча, поэтому досрочно выходит в финал еще одного представительного турнира, который принимает Франция. Решающий матч состоится 16 июня. Соперником "сине-желтых" стал Кот-д'Ивуар

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