Кубок Англии, 1/16 финала

Эвертон – Лутон – 1:2

Голы: Харрисон, 55 – Миколенко, 39 (аг), Вудроу, 90+6

Команды сражаются за выживание в АПЛ, но тренеры выпустили боевые составы на Кубок. Исключением стали лишь резервные киперы (Виржиния у Эвертона и Крул у Лутона). Виталий Миколенко вышел в старте "ирисок".

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Первый тайм был очень динамичным и насыщенным моментами, но игроков подводила точность. Миколенко был одним из самых активных на поле. Украинец выполнил качественный навес на Макнила, который головой пробил в руки вратарю. Забивать мог и сам Виталий, когда отозвался на длиннющее заброс Тарковски. Левый защитник Эвертона оказался перед воротами, но решил вместо удара отдавать партнеру – Лутон перехватил.

Наконец, на 39-й минуте именно Миколенко открыл счет и вряд ли обрадовался этому. Украинец неудачно подставился под подачу углового, срезав мяч в свои ворота. Первый автогол 24-летнего защитника в клубной карьере.

После перерыва картина игры не изменилась. Соперники охотно носились по полю, однако для гола нужна грубая ошибка. 35-летний Крул пустил "крысу" после удара Харрисона – 1:1.

Лутон мог быстро возвращать преимущество. Таунсенд убрал кипера и поделился с Моррисом, которому оставалось не попасть в защитников на линии. Форвард "шляпников" не справился с этой задачей, поэтому счет остался ровным.

Под занавес встречи потолкались Шермити с Берком – по желтой для обоих. Это были единственные предупреждения за весь матч, но на 90+6 произошло гораздо более важное событие. Угловой Лутона снова привел к хаосу в штрафной площадке Эвертона и завершился голом Вудроу. 1:2 – переигровки не будет, дальше шагает Лутон.

Автогол испортил оценку Миколенко от SofaScore до 6,7 – седьмой показатель команды. На самом деле Виталий старательно выполнил свой привычный функционал, поэтому вряд ли выпадет из основы в ближайшем туре АПЛ (30 января против Фулхэма).

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