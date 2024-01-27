Защитник Эвертона Виталий Миколенко отличился с негативной стороны в матче Кубка Англии против Лутона.

Украинский легионер "ирисок" забил в свои ворота в конце первого тайма.

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Миколенко на подаче углового боролся с Рисом Берком. Игрок Лутона до мяча не дотянулся, а вот Виталий "попал". К сожалению, круглый рикошетом от украинца залетел в ворота Эвертона.

Для 24-летнего Миколенко это первый автогол в клубной карьере. Ранее воспитанник Динамо устраивал самострел только за сборную Украины в товарищеском матче 2020 года против Франции (1:7).

| GOAL: Vitaliy Mykolenko with an own goal to give Luton the lead!



Everton 0-1 Luton Townpic.twitter.com/a51WyJ1bdP — TTS. (@TransferSector) January 27, 2024

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