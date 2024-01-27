Полузащитник Цюриха Арад Бар стал полноценным игроком ЛНЗ, сообщает пресс-служба черкасцев.

ЛНЗ продолжает скупать легионеров – новичек УПЛ подписал двух игроков европейской сборной

23-летний легионер уже присоединился к команде Олега Дулуба в Турции на сборах. Об условиях сделки не сообщается, однако Transfermarkt рапортует о контракте до 30 июня 2026 года – игрок обошелся ЛНЗ в 250 тысяч евро.

Напомним, Бар – воспитанник академии Маккаби Петах-Тиквы, где и дебютировал на профессиональном уровне. В сезоне 2022/23 он был признан лучшим игроком чемпионата Израиля. В Цюрих перешел в июле 2023 года за 370 тысяч евро (провел за первую команду 2 матча, а также 6 раз выходил за U-21, где отметился одним голом).

За юношеские и молодежную сборные он отыграл 24 матча, в которых забил 5 голов. Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро.

К слову, накануне ЛНЗ подписал первого в истории клуба легионера – 20-летнего нападающего из Камеруна Молло Бессала.

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