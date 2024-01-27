В поединке 19-го тура чемпионата Германия Боруссия М на выезде расписала ничью с Байером (0:0). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

В последнем матче дня лидер Бундеслиги – Байер принимал менхенгладбахскую Боруссию. В предыдущих 18-ти турах леверкузенцы ни разу не проиграли, поэтому каждый следующий соперник мог преподнести сенсацию.

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Уже на 5-й минуте Амири должен был забивать, но с его ударом справился Николас. В середине тайма хозяева требовали от арбитра назначения пенальти за игру рукой соперника, но тот не поддался на эмоции и эпизод проигнорировал. Нец мог огорчить болельщиков "фармацевтов", однако тут подстраховал Коварж. В ответ Вирц проверил на бдительность кипера "жеребцов".

После перерыва хозяева продолжили нагнетать, но попытки Вирца, Гримальдо и Фримпонга оказались напрасными – Боруссия стояла "насмерть". Херардо Сеоане не забывая об обороне надеялся и на атаку – на последние 10 минут он выпустил 19-летнего японского форварда Сио Фукуду, который заслужил на дебют удачной игрой за вторую команду "жеребцов". И ему едва не удалось отблагодарить тренера за доверие – на 90-й минуте он убегал один на один и только в последний момент защитники помешали ему пробить.

Как следствие, ничья принесла Байеру 49 очков – Бавария теперь отстает лишь на 2 балла. Боруссия М с 21-м пунктом осталась двенадцатой.

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