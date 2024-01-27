"Я хочу пригласить в Украину всех, кто принимает решения в УЕФА – президента Чеферина, исполнительный комитет, остальные комитеты. Перед тем, как принимать какие-то решения по возвращению России в футбол, пусть приедут и посмотрят, что делает Россия.

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Я хочу поговорить, показать текущую ситуацию в стране, потому что эта ситуация постоянно ухудшается.

Я не вижу причин возвращать Россию в футбол. Ничего не меняется, ежедневно гибнут люди, летят ракеты. Я против того, чтобы российских спортсменов возвращали в спорт. В Украине уничтожили около 350 стадионов, несколько дней назад была массированная атака на Киев.

У нас есть проблемы с молодыми игроками, потому что многие из-за войны вынуждены покинуть Украину. Важно, чтобы они сохраняли связь с Украиной", – сказал Шевченко в комментарии Sky Sports.

Напомним, Андрей Николаевич заменил на посту президента УАФ Андрея Павелко. Первым вице-президентом организации избрали юриста Павла Бойчука. Сергей Ребров (главный тренер сборной Украины) и Александр Шевченко (глава Львовской ассоциации футбола) получили должности вице-президентов УАФ.

Шевченко назвал страну, на которую будет равняться в своей работе – она в свое время также пережила войну