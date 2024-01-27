Украинский полузащитник Шахтера Дмитрий Топалов продолжит карьеру в Колосе, сообщает "ТаТоТаке".

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По информации источника, 25-летний вингер отправился в Турцию вместе с "хлеборобами". Отмечается, что боссы Колоса и Шахтера согласовали условия аренды игрока – "горняки" согласились "одолжить" своего игрока бесплатно. Срок соглашения – до конца сезона.

Напомним, Топалов – воспитанник Шахтера. С 2019 по 2022 гг. выступал в аренде в Мариуполе. В текущем сезоне провел за Шахтер 5 матчей без результативных действий. Его контракт с дончанами действует до 31 декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро.

К слову, ранее Топалова вместе с Иваном Петряком отцепили от главной команды Шахтера и отправили тренироваться в U-17.

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