"Не могу поверить, что клуб с огромной историей – не только европейского уровня, но и мирового может вести себя подобным образом. На мой взгляд, это неприемлемое поведение. Они воспользовались войной.

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Очень странно, что все говорят, что мы одна футбольная семья, когда один из топ-клубов получает игрока бесплатно, когда рыночная стоимость этого футболиста достигает 25 миллионов евро. Мы инвестировали в этого игрока и развивали его с учетом такой цены.

Я даже сказал Тоттенхэму: "Ребята, мне сейчас за него деньги не нужны. Давайте в будущем установим какую-то комиссию за продажу, например, 30 или 40 процентов. Нам этого было бы достаточно". Но они сказали: "Нет, ни, мы дадим вам 10 процентов". Говорю: "Ребята, это несерьезно". Давать нам 10 процентов – это неуважение. Вы ведете себя не как футбольная семья – это поведение грабителя на дороге. Поэтому посмотрим, какими будут следующие шаги", – цитирует Палкина The Telegraph.

Напомним, Манор перебрался в Тоттенхэм, воспользовавшись правилом ФИФА для легионеров из УПЛ, которое позволяло игрокам приостанавливать контракты из-за войны.

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