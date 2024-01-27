Андрей Шевченко готов к радикальным переменам на ключевых должностях в украинском футболе.

Новый президент УАФ может заменить итальянца Лучано Лучи, уже более 8 лет возглавляющего Комитет арбитров.

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"Небольшой инсайд от меня – скорее всего, комитет арбитров возглавит Екатерина Монзуль. Она – фаворит в команде Шевченко на это кресло. Там еще идут разные процессы, еще нет окончательного решения, но она фаворит", – заявил журналист и ведущий проекта KDK Сергей Болотников.

Напомним, Монзуль начала судейскую карьеру в 18 лет и стала первой украинкой, получившей категорию ФИФА. В 2015-м была признана лучшей женщиной-арбитром мира, а вскоре начала судить мужские соревнования элитного уровня. Сейчас харьковчанке 42 года.

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