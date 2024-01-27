Милан выиграл четыре предыдущих матча, а вот Болонья – наоборот, притормозила после аналогичной серии. Ряд неудач откинул команду Тиагу Мотты из зоны Лиги чемпионов. Однако это все еще один из самых интересных коллективов Серии А.

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Первый тайм игры получился очень эмоциональным. Здесь и акция хозяев против расизма, и очень бескомпромиссная игра футболистов. Давиде Масса раздал шесть желтых карточек и удалил наставника Болоньи. Блестяще играл Симон Кьяер. Датчанин сделал двойной сейв в защите. Правда, одноклубники не спешили помогать, и Зиркзее таки прошил Меньяна, открыв счет.

Милан мог отыграться благодаря тому же Кьяеру. Симон заработал пенальти. Жиру привычно подошел к 11-метровой отметке, но пробил слишком бесхитростно. Скорупски не просто отбил, а зафиксировал мяч в руках. В конце концов "россонери" таки сравняли еще до перерыва. Калабрия прострелил во вратарскую, где успешно на опережение сыграл Лофтус-Чик.

Во втором тайме Болонья лучше контролировала мяч, а хозяева Сан-Сиро играли вспышками. Но какими же яркими они были. Леау в своем стиле протянул мяч через пол поля и заработал еще один пенальти. Конечно, Рафа немного дорисовал фол, но защитник тоже сыграл очень неудачно. Жиру на поле уже не было, поэтому бить пошел Тео. Защитник зарядил в штангу ворот, после чего сам же добил. Согласно правилам, это офсайд.

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И снова этот эпизод стал мотивацией Милана. Через несколько минут Леау и Флоренци организовали пространство на правом фланге. Итальянец подал на линию вратарской, где высоко выпрыгнул Лофтус-Чик, ударом головой переправив мяч в сетку. Играть оставалось не так и долго, но Болонья успела отыграться. Это уже пенальти в ворота "россонери". Террачано зачем-то дернул соперника за футболку. Конечно, VAR позвал Массу к монитору, а тот не сомневался. Орсолини показал миланским звездам, как нужно бить с 11 метров. 2:2.

Милан остался на третьем месте в турнирной таблице, но прервал победную серию. Болонья до сих пор не выигрывала в 2024 году и пока расположилась на седьмой строчке.