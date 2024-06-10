Товарищеские матчи

Польша – Турция – 2:1

Голы: Свидерски, 12, Залевски, 90 – Йылмаз, 77

Нидерланды – Исландия – 4:0

Голы: Симонс, 23, ван Дейк, 49, Мален, 79, Вегхорст, 90+3

Польша встретилась с турками впервые с 1993-го. "Кадра" после победы над Украиной силами резервистов выставила боевой состав с прицелом на Евро. В частности, в основу вернулся Левандовски, который помог Свидерски открыть счет. После заброса из глубины мяч отскочил к форварду Барсы, тот мгновенно сориентировался и протолкнул на партнера, который "прошил" Гюнока с близкого расстояния.

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Правда, Свидерски почти сразу пришлось покинуть поле. По информации польских СМИ, нападающий Вероны травмировался, празднуя гол! А еще через 15 минут замену попросил Левандовски. Очевидно, из-за мышечных проблем. Кошмар поляков, которые в матче с Украиной потеряли еще и Милика.

Ten gest doktora do Michała Probierza. Chcę wierzyć, że oznacza, że ta zmiana to takie dmuchanie na zimne (nawet jak Karol ponownie leżał) i będzie dobrze. pic.twitter.com/LYzC6N7ctf — Przemek Langier (@plangier) June 10, 2024

После перерыва турки владели инциативой и создали немало классных моментов, однако подводила реализация, или же чудеса реакции демонстрировал Щенсны. В конце концов подопечные Монтеллы таки дожали соперника, который откровенно подсел. Йылмаз сравнял на 77-й. Поляки все же вырвали победу в эндшпиле благодаря Залевски, но завершают подготовку к чемпионату Европы с ужасной кадровой ситуацией.

В параллельном матче с участием соперников "Кадры" на Евро – Нидерландов – дебютный гол в составе национальной сборной провел воспитанник Барсы Хави Симонс. 21-летней звезде ПСЖ оставалось попасть в ворота исландцев с нескольких метров после передачи Дюмфриса. Вскоре прекрасный шанс удвоить счет упустил Депай, промахнувшись с убойной позиции. До перерыва команда Кумана нанесла 14 ударов, тогда как "викинги" – ни одного.

В дебюте второго тайма ван Дейк отметился фирменным мячом головой, подключившись на стандарт. Центрбеку Ливерпуля ассистировал Аке. Фактически завершающие 40 минут превратились в формальность, хотя Тордарсон и проверил стойку ворот Вербруггена дальним выстрелом. Зато Мален и Вегхорст были более точными – 4:0. Нидерланды уверенно провели генеральную репетицию перед Евро. Уже в ближайшее воскресенье, 16 июня, "оранжевые" сыграют с Польшей в первом матче на турнире.

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