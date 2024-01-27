Кипр, 21 тур

Омония – Пафос – 1:2

Голы: Безус, 27 – Валакари, 14, Танкович, 87

Встречались прямые конкуренты в борьбе за медали. Омония, хоть и играла дома, проиграла Пафосу, позволив ему себя опередить в турнирной таблице.

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В составе хозяев голом отличился Роман Безус. Украинец сыграл, словно классический центрфорвард. Отрылся на подачу во вратарский и головой направил мяч в девятку. Таким образом Безус догнал Андроникоса Какулиса – это два лучших бомбардира Омонии в нынешнем сезоне, забивших по 10 голов. У Романа также есть 8 ассистов, а у киприота результативных передач на две меньше.