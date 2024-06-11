Сборная Ротаня вышла в финал во Франции / УАФ

Украина

Украина одолела Японию благодаря феерии экс-бойца ТрО и Хланя – 11:1 приносят команде Ротаня финал престижного турнира.

Маркевич остается в Карпатах после встречи с руководством – известна должность Лупашко во Львове.

Олег Дулуб официально покинул ЛНЗ.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров провел пресс-конференцию перед товарищеским поединком со сборной Молдовы.

Малиновский удивил заявлением о трансфере в Полесье – лидер Дженоа не исключает своего возвращения в УПЛ.

Товарищеские матчи

Польша после победы над Украиной пережила кошмар – потеря Левандовски и сюрреалистическая травма еще одного форварда.

Чехия дожала Северную Македонию с помощью двух пенальти – арбитр прибегал к помощи VAR.

Аргентина обыграла Эквадор перед Копа Америка – Ди Мария завершил изысканную атаку.

Трансферы

Наибольший интерес в трансфере Довбика проявляет сенсационный клуб АПЛ, а Милан не отступает.

Жирона может заменить Довбика экс-форвардом Барселоны – клубы уже начали переговоры.

Забарного предлагают ПСЖ – украинец в статусе самого выгодного защитника АПЛ.