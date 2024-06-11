Главные новости 10 июня: тренерская отставка в УПЛ, будущее Маркевича, драма поляков перед Евро-2024
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за понедельник, 10 июня.
Украина
Украина одолела Японию благодаря феерии экс-бойца ТрО и Хланя – 11:1 приносят команде Ротаня финал престижного турнира.
Маркевич остается в Карпатах после встречи с руководством – известна должность Лупашко во Львове.
Олег Дулуб официально покинул ЛНЗ.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров провел пресс-конференцию перед товарищеским поединком со сборной Молдовы.
Малиновский удивил заявлением о трансфере в Полесье – лидер Дженоа не исключает своего возвращения в УПЛ.
Товарищеские матчи
Польша после победы над Украиной пережила кошмар – потеря Левандовски и сюрреалистическая травма еще одного форварда.
Чехия дожала Северную Македонию с помощью двух пенальти – арбитр прибегал к помощи VAR.
Аргентина обыграла Эквадор перед Копа Америка – Ди Мария завершил изысканную атаку.
Трансферы
Наибольший интерес в трансфере Довбика проявляет сенсационный клуб АПЛ, а Милан не отступает.
Жирона может заменить Довбика экс-форвардом Барселоны – клубы уже начали переговоры.
Забарного предлагают ПСЖ – украинец в статусе самого выгодного защитника АПЛ.