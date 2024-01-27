В матче 22-го тура Ла Лиги каталонцы проиграли Вильярреалу со счетом 3:5. После этого поражения отставание от лидера чемпионата (Реала) увеличилось до десяти очков.

Хави считает, что судьи ограбили Барселону в матче с Вильярреалом: "Сегодня я очень злой, это удар"

Послематчевую пресс-конференцию Хави начал с заявления о своем будущем: "Прежде чем вы задаете мне важные вопросы, я хотел бы объявить, что не буду продолжать работу как тренер Барсы после 30 июня. Мы говорили об этом с Лапортой и со спортивным отделом, и как болельщик я считаю, что клубу нужны изменения в динамике.

Как человек, работающий в клубе, я думаю, что лучше уйти 30 июня. Но я буду выкладываться на все сто процентов эти четыре месяца. Думаю, мы сможем провести хороший сезон, и я надеюсь, что динамика изменится".

Барселона проиграла Вильярреалу в триллере с восемью голами и двумя удивительными камбеками