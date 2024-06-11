"Хотел ударить микрофоном по голове": Рац 13 лет таил обиду на Луческу за критику после матча с Барселоной
Бывший левый защитник Шахтёра Разван Рац рассказал историю 13-летней давности, когда хотел избить Мирчу Луческу в прямом эфире.
В 2011 году после победы Барселоны над Шахтёром со счётом 5:1 в четвертьфинале Лиги чемпионов Мирча Луческу и Разван Рац одновременно давали флеш-интервью. Во время беседы с журналистами главный тренер "горняков" заявил, что Рац виноват в двух пропущенных мячах Шахтёра в этой встрече.
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"У меня возникло два желания. Первое: взять микрофон и ударить им Луческу по голове. Я не шучу! Я довольно импульсивен. Вторым желанием было взять микрофон и надеть его ему на шею или, не знаю, ударить его. Но это был импульс, доли секунды. Я взял себя в руки. Однако в тот момент мне казалось, что после таких слов это был конец моей карьеры", – цитирует Раца портал iamsport.ro.
Рац провёл под руководством Луческу в Шахтёре 7 лет и выиграл Кубок УЕФА (2009).
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